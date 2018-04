Snappables, Snapchat lance des jeux AR sur son application

En quelques jours, les jeux Snapchat ont été activés sur Snapchat, ce qui vous permet de défier d’autres amis directement sur la plateforme sociale.

Baptisés Snappables, ces jeux en réalité augmentée sont basés sur des expressions faciales, la vitesse et l’écran tactile à exploiter au bon moment. Vous pouvez vous battre contre des extraterrestres, jouer dans un groupe de rock ou jouer au basketball, tout en vous mesurant à vos amis.

Pour jouer à un jeu AR avec un ami, vous devez lancer la caméra Snapchat, appuyez n’importe où sur l’écran pour soulever l’interface de l’objectif, puis sélectionnez un Snappable à jouer. En intégrant ce genre de jeux, Snapchat espère que l’utilisation va augmenter de manière significative. Il est possible d’inviter des amis à défier à tout moment, à la fois en mode multijoueur (pour certains titres) et en local pour faire le meilleur score possible.

Et le bonne nouvelle est que Snapchat prévoit de sortir de nouveaux Snappables chaque semaine…

