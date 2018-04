L’iPhone LCD de 6,1 coûtera 200 $ de moins que les versions OLED

D’après un rapport publié aujourd’hui par Rosenblatt Securities, Apple commencera la production des trois nouveaux iPhone en août, dont un modèle LCD qui coûtera environ 200 $ de moins que les versions OLED. Pendant ce temps, les fournisseurs de l’iPhone X semblent souffrir de la lenteur des ventes de cet appareil.

Selon l’analyste Jun Zhang de Rosenblatt Securities, les trois nouveaux iPhone seront présentés en septembre et seront lancés à l’automne. La nouvelle ligne d’iPhone comprendra deux versions OLED, une version de 5,8 pouces et une de 6,5 pouces, et une version LCD de 6,1 pouces. Apple pourrait produire 60 millions d’iPhone LCD, 28 millions d’iPhone OLED de 5,8 pouces et 22 millions d’iPhone OLED de 6,5 pouces. Ces estimations sont conformes à ce qui a été dit par d’autres analystes ces dernières semaines.

Zhang parle également des prix, indiquant que l’écran LCD de 6,1 pouces coûtera environ 200 $ de moins que la version OLED de 5,8 pouces. Le prix pourrait donc être d’environ 799 $. Pour économiser des coûts, en plus de l’écran LCD au lieu de l’OLED, Apple n’utilisera pas de cadre en acier, et une seule caméra devrait être placé à l’arrière. Le design des trois appareils devrait cependant être similaire à celui de l’iPhone X, avec l’encoche désormais classique en haut de l’écran.

Le modèle OLED 6.5″ coûtera 999 $ pour la première version de stockage. Il n’est d’ailleurs pas exclu que le support de l’Apple Pencil soit de la partie, tout comme la double-SIM. La version de 5,8 pouces sera similaire en termes d’apparence, fonction et prix à l’iPhone X actuel. Les trois modèles devraient être plus résistants à l’eau, avec un nouveau degré de certification.

Pendant ce temps, les actions de plusieurs fournisseurs d’Apple qui produisent des composants pour l’iPhone X sont en baisse, tout comme l’AMS responsable du module TrueDepth. Ces derniers jours, il y a eu une baisse de -14% sur le marché boursier, en raison des rumeurs d’arrêt de la production suite à la lenteur des ventes de l’iPhone X. Le même sort s’est également produit pour VCSEL et d’autres petits fournisseurs, tous affectés par cette même hypothèse. Pour information, Apple est de loin le client le plus important pour beaucoup de ces entreprises, voire le seul dans certains cas.

La situation devrait cependant changer dans la seconde moitié de l’année, étant donné que tous ces fournisseurs seront invités à produire les composants des prochains iPhone.