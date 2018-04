🔥Bon plan : l’iPad 2018 à seulement 305 € [Offre limitée]

PriceMinister propose aujourd’hui une jolie promotion sur l’iPad 2018 de 9,7 pouces avec 32 Go + Wi-Fi qu’Apple a récemment présenté. Normalement vendu 359 €, vous pouvez l’acheter maintenant pour seulement à 305 € avec le code promo AVRIL15, et vous recevrez en plus un bon d’achats de 16 € si vous êtes membre du PriceClub, inscription gratuite.

Pour rappel, cet iPad est compatible avec l’Apple Pencil, le stylet conçu par le géant californien spécialement pour ses iPad Pro. Il dispose d’un écran écran Retina avec une définition de 2 048 x 1 536 pixels, et du puissant processeur A10 Fusion. Cet iPad de 2018 est non seulement capable de vous accompagner efficacement dans vos différents projets, mais il peut aussi faire tourner les plus gros jeux du moment de l’App Store.

Si vous cherchiez une tablette puissante à un prix abordable, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Mais faites vite car le code de réduction AVRIL15 (à saisir au moment de votre commande) n’est valable qu’aujourd’hui.

› Accéder à l’offre