Apple planche sur une Apple Watch « modulaire »

Apple étudie plusieurs façons de faire de l’Apple Watch un appareil encore plus utile, comme en témoigne un brevet qui offre la possibilité de brancher des accessoires tiers à l’arrière de l’appareil.

Profitant des mêmes emplacements utilisés pour accrocher les sangles, ce brevet montre la possibilité d’ajouter des capteurs supplémentaires, des piles et d’autres composants à l’Apple Watch.

Apple envisage donc d’ajouter des accessoires matériels supplémentaires à l’Apple Watch, en profitant des emplacements déjà disponibles. De toute évidence, pour que ces accessoires fonctionnent, il est nécessaire d’insérer de nouveaux composants à l’intérieur de l’appareil, de sorte que cette éventuelle nouveauté ne soit pas rétrocompatible.

Dans tous les cas, la solution conçue par Apple permettra d’accrocher ces accessoires à la nouvelle plaque arrière et de fournir aux utilisateurs des éléments supplémentaires pour mieux surveiller leur santé, pour augmenter l’autonomie de l’Apple Watch lorsque nécessaire pour effectuer d’autres opérations impossibles en mode natif. Cette nouvelle plaque sera partiellement cachée, et se positionnera entre l’Apple Watch et le poignet de l’utilisateur. L’accessoire serait aligné au mieux grâce à des aimants spéciaux.