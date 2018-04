Litige commercial entre les États-Unis et la Chine, Apple risque de subir divers dommages

Apple pourrait bientôt se retrouver pris au piège du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, surtout après que la Federal Communications Commission ait décidé de restreindre l’importation de certains produits de télécommunications chinois aux États-Unis.

Avec un vote unanime, la FCC a en effet décidé de limiter les importations de plusieurs produits de télécommunications fabriqués en Chine. Des entreprises comme Huawei et ZTE sont celles qui pourraient le plus souffrir de cette nouvelle réglementation, car les deux sont considérées comme des menaces potentielles pour la sécurité du pays. Plus précisément, les deux sociétés produisent différents composants utilisés par les opérateurs américains pour les télécommunications, mais aussi par de nombreuses autres entreprises technologiques qui produisent des appareils technologiques tels que des routeurs, des commutateurs et d’autres équipements de réseau. Selon la FCC, les fabricants chinois pourraient injecter des virus et des logiciels malveillants et voler des données privées de citoyens américains.

À titre d’exemple, ZTE est également un fournisseur de Qualcomm, qui depuis des années a construit les puces de modem utilisées sur l’iPhone et l’iPad Cellular. Cette décision pourrait donc avoir un impact direct sur l’ensemble de l’économie des entreprises chinoises et des nombreux producteurs américains qui les utilisent.

Les répercussions indirectes pourraient également affecter Apple. La décision de la FCC, si elle est confirmée dans les mois à venir, pourrait provoquer des représailles commerciales de la part du gouvernement chinois. Déjà, Apple doit désormais se conformer à diverses réglementations gouvernementales en termes de confidentialité et de sécurité, par exemple en déplaçant toutes les données des citoyens chinois vers un serveur local ou en supprimant de l’App Store des applications que n’aime pas le gouvernement. D’autres répercussions peuvent également atteindre Apple et toutes les autres entreprises américaines qui exercent leurs activités en Chine.