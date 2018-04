Huawei a vendu pour 15 millions de dollars de P20 / P20 Pro en 10 secondes

Huawei a réussi à vendre plus de 15 millions de dollars de P20 en seulement 10 secondes. La société s’était fixé un objectif de vente de 20 millions de P20, P20 Pro et P20 Lite en 2018. D’après les premiers chiffres, il semble que la société pourrait bien être sur le point d’atteindre son objectif.

Les modèles phares P20 et P20 Pro ont été mis en vente jeudi dernier dans leur pays d’origine, la Chine, et comme c’est souvent le cas sur le marché, ces appareils étaient disponibles via une vente flash. Huawei a confirmé qu’elle en a déjà vendu pour 100 millions de yuans, soit 15 millions de dollars de Huawei P20 et P20 Pro en seulement 10 secondes. Bien que la compagnie n’ait pas confirmé le nombre officiel d’unités vendues, le nombre d’appareils disponibles semble avoir été assez élevé. Il convient également de mentionner le fait que cette vente flash ne comprenait que les modèles phares. Si le budget du P20 Lite avait été inclus dans la vente, le montant des recettes aurait pu être beaucoup plus élevé.

La gamme P20 de Huawei est actuellement en vente dans le monde entier et est soutenue par d’énormes campagnes de marketing sur les marchés européens et asiatiques, ce qui fait partie de l’objectif ultime de la société de devenir le numéro un mondial des fabricants de smartphones. À ce sujet, le prochain objectif de Huawei est de dépasser Apple pour devenir numéro deux, ce que l’entreprise espère atteindre d’ici la fin de l’année prochaine.