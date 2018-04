Samsung brevète un smartphone Dual Edge inspiré de l’iPhone X

Depuis la sortie de l’iPhone X, de nombreux fabricants de smartphones Android plus ou moins connus ont sorti des modèles dotés d’une encoche. C’est le cas de Asus, Ulefone, LG avec G7 (pas encore officiel), Leagoo, Wiko, Huawei, et peut-être bientôt Samsung.

Samsung a en effet breveté un smartphone Dual Edge basé sur le design du Galaxy S8/S9 tout en s’inspirant de l’iPhone X et de son encoche. Si Huawei, LG, ou encore OnePlus, ont décidé d’installer une encoche pour réduire la taille de l’appareil, la firme sud-coréenne semble reprendre les mêmes dimensions que celle de l’iPhone X.

Si la partie avant donne un effet de déjà vu, il y a du changement au dos avec un double capteur photo et un flash disposés horizontalement, en plus de l’absence de capteur d’empreintes digitales. Sur les profils latéraux, on retrouve le bouton d’alimentation d’un côté, les boutons de volume de l’autre, et le tiroir SIM. Il y a également des haut-parleurs, un port USB type-C et une prise jack audio 3,5 mm. Pour l’heure, nous ne savons pas si Samsung a l’intention de commercialiser un tel appareil, mais Samsung semble se diriger vers cette direction.

En plus de ce brevet, il en existe un autre où l’appareil est complètement dépourvu de cadres et a droit à une conception légèrement différente de la première conception.

Il semble clair que l’avenir du smartphone appartiendra aux fabricants qui parviennent à intégrer le plus grand écran dans un châssis le plus petit possible..et nombreux sont ceux qui travaillent actuellement sur ce type d’appareil.