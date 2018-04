Apple Watch : les cadrans tiers seront bientôt supportés

Depuis que l’Apple Watch a été présentée avec son watchKit, les développeurs ont demandé à pouvoir créer leurs propres cadrans à offrir aux utilisateurs. il semblerait enfin qu’Apple ait entendu cette demande, aussi bien des développeurs que des utilisateurs.

Actuellement, seuls cadrans conçus par Apple sont proposés, car les développeurs n’ont pas la possibilité de créer leurs propres cadrans. L’une des raisons de ce choix est le fait qu’Apple souhaite préserver l’expérience utilisateur et éviter l’évasion de centaines de cadrans peu adaptés à la marque et à watchOS. Parmi les cadrans actuellement présents sur Apple Watch, on remarque que les seules exceptions sont les cadrans Pixar et Walt Disney, les autres sont toujours réalisés par les designers de Cupertino.

Cependant, dans le code de watchOS 4.3.1, il y a les premières suggestions sur une ouverture d’Apple vers la création de cadrans également par des développeurs tiers.

Un composant du NanoTimeKit, le framework d’Apple dédié aux cadrans, implémente maintenant un serveur d’outils de développement conçu pour communiquer avec Xcode et conçu pour permettre à des tiers de réaliser de nouveaux cadrans. La fonction n’a pas encore été mise en œuvre, mais il est très probable que cette nouveauté soit présentée avec watchOS 5 lors de la prochaine WWDC en juin.