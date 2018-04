Apple propose une réparation gratuite pour l’Apple Watch 2 avec une batterie gonflée

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Apple Watch Série 2. Apple répare gratuitement pour certains modèles présentant des problèmes de démarrage ou si la batterie est gonflée.

Apple a déterminé que, dans certaines conditions, certaines Apple Watch Series 2 de 42mm peuvent ne pas s’allumer ou peuvent avoir des problèmes de batterie. Indépendamment de la garantie active ou non, ces appareils font désormais partie d’un programme de remplacement gratuit. Dans le document interne numéro SN4534 distribué à tous les Apple Stores et les centres de service agréés, on peut lire la chose suivante : « Apple offrira gratuitement une nouvelle Apple Watch Series 2 et augmentera la garantie de ces modèles à trois ans à compter de la date d’achat. »

L’extension de garantie est active aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe. Le problème d’une batterie gonflée peut empêcher l’Apple Watch de s’allumer ou même provoquer le déchaussement de l’écran. Le problème n’est pas très répandu, mais le nombre de cas dans le monde a poussé Apple à lancer ce programme.

Le remplacement gratuit se limite à l’Apple Watch Series 2 de 42mm, y compris les variantes Sport, Edition, Hermès et Nike +. Les employés d’Apple détermineront si le problème est présent et si l’appareil peut être remplacé gratuitement. L’extension de garantie ne s’applique pas aux autres modèles (Apple Watch, Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 de 38 mm et Apple Watch Series 3).

Les clients touchés ou ayant un doute peuvent contacter l’assistance d’Apple depuis le site officiel ou encore se rendre en Apple Store.

Apple n’a pas officiellement annoncé cette nouvelle initiative, comme cela s’est déjà produit dans le passé avec d’autres cas similaires, mais MacRumors a vérifié l’authenticité du document interne avec de multiples sources. Cependant, certains employés d’Apple peuvent informer les clients qu’il n’existe pas d’extension de garantie de ce type. Dans de tels cas, vous devrez persister et demander à parler un responsable pour que votre problème soit pris en compte.