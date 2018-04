Apple ajoute enfin le support de l’iPhone X dans iMovie pour iOS

Apple a libéré une nouvelle mise à jour importante pour iMovie iOS laquelle apporte notamment la compatibilité avec l’iPhone X.

iMovie est une application conçue par le géant californien (existe aussi pour Mac) qui permet de gérer et d’éditer vos vidéos et de raconter des histoires à la manière d’un professionnel. Parcourez votre bibliothèque vidéo, partagez vos moments préférés, créez des films et regardez-les sur tous vos appareils dans iMovie Theater. Et avec l’extension iMovie, il devient très simple et rapide de rendre chaque vidéo plus mémorable directement à partir de l’application Photos.

Dans cette version 2.2.5, Apple ajoute ainsi la compatibilité avec l’écran Super Retina de l’iPhone X, l’adoption du Metal pour le traitement graphique, l’amélioration de la localisation pour le chinois simplifié et l’amélioration de la stabilité générale. Apple prévient néanmoins qu’il faut impérativement avoir un appareil sous iOS 11.2 au minimum pour utiliser cette nouvelle version.

› Télécharger iMovie pour iOS gratuitement sur l’App Store

› Télécharger iMovie pour Mac gratuitement sur le Mac App Store