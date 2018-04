Concept : quand l’iPhone X (RED) & blush gold rencontre des Louboutins

Le designer Martin Hajek signe un nouveau concept de l’iPhone X où il l’imagine en version (RED) et blush gold aux côtés de chaussures Louboutins.

Il a fait ce choix pour rappeler le rouge vif de la marque de luxe qui se marie parfaitement avec la déclinaison (RED) de l’iPhone X. Et comme la version blush gold est dans l’actualité des rumeurs, il fallait bien que Martin propose également une telle version de l’iPhone X. Ces deux coloris seraient effectivement une bonne chose si Apple les proposait, cela donnerait plus de choix aux clients, par rapport aux deux seules déclinaisons actuellement disponibles : argent et gris sidéral.