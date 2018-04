Spotify présentera une nouvelle offre gratuite pour les utilisateurs

Lors de l’événement du 24 avril, Spotify présentera non seulement son premier périphérique matériel avec contrôle vocal conçu pour la voiture, mais aussi une nouvelle offre gratuite pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer l’abonnement.

Tel que rapporté par Bloomberg, Spotify est sur le point de restructurer son offre gratuite pour la rendre plus facile à utiliser, en particulier sur les smartphones. Ces innovations faciliteraient l’accès aux playlists et fourniraient plus de contrôle sur les chansons que vous pouvez écouter. L’expérience serait donc plus proche de la verrions premium.

Il est probable que ces nouvelles seront présentées le 24 avril, quand Spotify tiendra un événement très attendu, d’autant que l’entreprise pourrait proposer un véritable périphérique matériel pour contrôler la musique en voiture.

Il reste à comprendre quelles seront ces nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs gratuits, d’autant plus que les artistes ne voient pas favorablement la version gratuite de Spotify.