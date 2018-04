App Store et Play Store : nouveaux records de ventes et de téléchargements d’apps en 2018

Les dernières données d’AppAnnie mettent en évidence que le premier trimestre de 2018 a permis à l’App Store et au Google Play Store d’enregistrer un nouveau record sur le nombre d’applications téléchargées.

Durant ce premier trimestre, les téléchargements sur l’App Store et le Google Play Store ont augmenté de plus de 10% par rapport à la même période en 2017, atteignant un total de 27,5 milliards. C’est un record absolu, jamais atteint dans le passé sur les deux magasins. De plus, les dépenses ont également augmenté de 22% d’une année sur l’autre, pour un total de 18,4 milliards de dollars. C’est encore une fois un nouveau record.

Et encore, AppAnnie ne prend en compte que les revenus générés par l’achat d’applications payantes, sans inclure les achats et les abonnements intégrés. Avec ces deux éléments, le chiffre total serait significativement plus élevé, sans oublier les revenus publicitaires qui ne sont jamais inclus dans ces chiffres.

En termes de téléchargements, +10% est un signal important non seulement car cela montre que de nombreux utilisateurs ont téléchargé de nouvelles applications, probablement suite à l’achat d’un nouveau smartphone pendant la période de Noël, mais cela prouve également que le marché des applications n’est pas au ralenti .

Comme toujours, le Google Play Store dépasse de loin l’App Store en termes de téléchargements, mais iOS reste en tête en termes de revenus purs. Sur l’App Store, les applications qui ont le plus progressé sont celles dédiées à la santé et au fitness. Au total, les deux magasins offrent maintenant environ 6,2 millions de titres différents entre les applications et les jeux.