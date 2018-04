Steve Wozniak a supprimé son profil Facebook suite au scandale Cambridge Analytica

Le co-fondateur d’Apple a décidé de supprimer son profil Facebook, après avoir écrit un post sur ce sujet pour motiver et argumenter sa décision.

Steve Wozniak a participé au #deletefacebook, une action à laquelle de nombreux utilisateurs ont pris part en supprimant leur profil suite au scandale entre le géant des réseaux sociaux et la société de recherche Cambridge Analytica.

Son profil Facebook n’existe plus depuis hier, mais on pouvait y lire la chose suivante : « Les utilisateurs donnent chaque détail de leur vie à Facebook et Facebook fait beaucoup d’argent sur nous. Les bénéfices sont basés sur les informations de l’utilisateur, mais ils ne reçoivent rien en retour. »

Steve souligne également le concept selon lequel, face à un investissement, Apple propose un excellent produit digne de l’argent qu’il lui en coûte : il y a quelque chose de précieux en retour. Dans le sens contraire, conclut-il, Facebook « m’a apporté plus de désavantages que d’avantages ».

Au sujet des données sensibles, il déclare que la société Cupertino a des moyens plus sûrs pour les traiter et ne pas transmettre les données des utilisateurs à des tiers.