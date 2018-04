Apple embauche un ancien responsable de Google et Amazon

Apple a embauché Jon McCormack, ancien responsable de l’intelligence artificielle chez Google et ancien directeur de la technologie chez Amazon.

Chez Amazon, Jon McCormack était à la tête du département « Lab126 » (recherche et développement) et logiciel de l’écosystème Kindle. Par le passé, il était également responsable du groupe Advanced Technology and Products de Google et responsable du logiciel de la société. Jon a aussi travaillé chez Oracle, Yahoo, et HP, il s’agit donc d’une recrue importante pour Apple qui va pouvoir bénéficier de ses larges compétences.

Bien que son rôle ne soit pas encore pleinement connu, il semblerait McCormack s’occupera principalement des logiciels notamment pour optimiser les systèmes d’exploitation d’Apple et corriger le plus de bugs possibles. Espérons que cela suffira à éviter les problèmes de ces dernières semaines…