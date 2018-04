⚡️Ventes Flash : économisez jusqu’à 600 € sur les MacBook / Pro, iMac et Mac Pro

La Fnac a lancé une nouvelle promotionnelle sur les produits Apple, et plus précisément sur les MacBook, MacBook Pro, iMac et Mac Pro. Durant cette vente flash, vous pouvez faire une économie immédiate jusqu’à 600 €.

› MacBook 12” 512 Go SSD 8 Go Core i5 à 1.3 GHz : 1599,99€ au lieu de 1799,99€

› MacBook Pro 13.3″ 128 Go 8 Go RAM Core i5 bicœur à 2,3 GHz : 1299,99€ au lieu de 1499,99€

› MacBook Pro 13.3″ 128 Go 8 Go RAM Core i5 à 2,3 GHz : 1299,99€ au lieu de 1499,99€

› MacBook Pro 13.3” Touch Bar 1 To 16 Go Core i7 bicœur à 3,5 GHz : 2999,99€ au lieu de 3329,99€

› iMac 27″ Retina 5K 512 Go 8 Go Core i7 à 4,2 GHz : 2799,99€ au lieu de 3079,99€

› Mac Pro 256 Go SSD 16 Go Xeon E5 Octa Core 3.9 GHz : 3999,99€ au lieu de 4599,99€

