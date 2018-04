Apple passerait par PlayNitride pour produire les écrans microLED

Selon DigiTimes, Apple est en pourparlers avec le fabricant taïwanais PlayNitride afin de lui confier la production des écrans de microLED lesquels devraient d’abord être utilisés dans une future Apple Watch.

PlayNitride a développé ses propres écrans microLED appelés « PixelLED », dont la qualité semble avoir impressionné Apple pour ses futurs produits. En 2017, Samsung s’est également intéressé à PlayNitride, mais sans conclure d’accord.

De plus, l’entreprise a récemment reçu l’autorisation du gouvernement de Taiwan pour construire une nouvelle usine dédiée exclusivement à la production de panneaux microLED. C’est la raison pour laquelle Apple a déjà lancé une série de négociations avec PlayNitride.

Si ces micro panneaux LED seront en effet testés d’abord sur l’Apple Watch, il est possible que les futurs iPhone puissent en être dotés si tout se passe bien – les MacBooks et MacBook Pro ne sont pas non plus exclus.

Les écrans microLED pour Apple Watch pourraient entrer en production au second semestre 2018 ou en 2019, alors que de plus grands écrans pourraient être fabriqués dès 2020.

Cette nouvelle technologie d’affichage, qui est beaucoup plus complexe à produire par rapport aux écrans OLED modernes, permettra aux appareils d’être non seulement plus lumineux et moins énergivore, mais aussi plus mince. Grâce à cette plus grande liberté offerte par un processus de conception interne, Apple sera également en mesure de développer toutes les fonctions d’affichage, tels que la précision des couleurs.