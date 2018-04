🔥Promo : MacBook Air 13.3″ Core i5 1.8 GHz 8 Go RAM 128 Go SSD à 760 €

Priceminister propose aujourd’hui un MacBook Air de 13,3″ à seulement 760 €, lequel embarque un core i5 de 1,8 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Notez qu’Apple vend ce MacBook Air avec la même configuration au prix de 1 099 €.

Bien que les performances de MacBook Air soient moins importantes que les derniers MacBook Pro, elle n’en reste pas moins une machine puissante capable de répondre aux principales exigences des utilisateurs. Ce MacBooK Air est idéal également pour le transport grâce à un son poids de seulement 1,35 kg, et son épaisseur 1,7 cm.

