Sosh : 50 Go de data en 4G au lieu de 40 Go pour le même prix !

Bonne nouvelle pour les clients Sosh auxquels l’opérateur propose désormais 10Go supplémentaire sans surcoût. Habituellement, le forfait à 24,99€/mois dispose de 40Go de data en 4G, mais maintenant il passe à 50 Go !

Cette offre est proposée aux clients actuels ainsi qu’aux nouveaux. Cela fait ainsi 10Go de plus à utiliser chaque mois, ce qui n’est évidemment pas négligeable. De plus, Sosh a revu ses options data : l’option à 5€ permet d’avoir 2Go au lieu de 1Go, celle à 10 € dispose maintenant de 5Go et la dernière à 25 € passe de 20Go à 50Go.

› Accéder à l’offre