iOS 12 : et si une fonction permettait de tester rapidement les apps sans les télécharger ?

Google propose déjà une fonction permettant à ses utilisateurs de tester un jeu sans avoir à le télécharger, ni même à l’acheter. C’est un excellent moyen d’engager les joueurs et les utilisateurs potentiellement intéressés par une application. Et si Apple prenait exemple sur cette idée pour la proposer dans iOS 12 ?

En accédant au Google Play Store, vous pouvez en effet trouver une série de jeux qui peuvent être testés à la volée, sans avoir à les installer. Le joueur peut ainsi tester seulement une partie de ces jeux, de manière à savoir si le titre vaut la peine d’être acheter et télécharger. Tout se passe instantanément, il suffit d’appuyer simplement sur le bouton Lecture et de commencer à jouer.

Selon iMore, une fonction de ce type pour les jeux et même les applications serait très utile sur l’App Store. Apple n’a jamais vraiment apprécié les versions démos dans son magasin, mais donner la possibilité de les tester en streaming apporterait des avantages pour tout le monde. L’utilisateur n’aurait pas à perdre du temps à télécharger un jeu juste pour le tester, le développeur peut potentiellement avoir un plus grand nombre de téléchargements, et le coût pour Apple serait ridicule au niveau du serveur.

Cette fonction est évidemment activée par des développeurs indépendants, mais d’après les premières estimations, il semble que les jeux instantanés ont plus de chances d’être téléchargés que les titres qui n’offrent pas cette possibilité.

En outre, les utilisateurs peuvent commencer à jouer immédiatement, sans même avoir à se connecter aux services offerts par le jeu, peut-être liés à Facebook Connect et autres.

Cette fonction peut également être utilisée pour les applications, même si les jeux semblent le territoire le plus fertile pour ce type d’approche.