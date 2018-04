Facebook Messenger compatible avec les photos à 360 degrés et les vidéos HD

Facebook Messenger permet désormais à ses utilisateurs de partager des photos à 360 degrés et des vidéos HD depuis l’application.

Grâce à une mise à jour au niveau des serveurs, vous pouvez envoyer des photos panoramiques à 360° et des vidéos en 720p directement à partir de Messenger, mais aussi depuis l’app web Messenger.com. Par exemple, grâce à l’iPhone, il est possible de prendre un cliché avec l’appareil photo et l’envoyer directement via Messenger. C’est exactement la même chose pour les vidéos 720p, qui peuvent être partagées sur le chat avec un autre utilisateur.

Le destinataire verra une icône boussole pour les photos panoramiques et une indication HD pour les vidéos 720p envoyées par un autre utilisateur sur Messenger. Les images à 360° peuvent être visualisées soit par balayage, soit en déplaçant le téléphone dans différentes directions. Notez que la lecture vidéo HD peut également être effectuée en basse résolution.