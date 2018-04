Apple recrute le directeur de l’intelligence artificielle chez Google

Apple multiplie ses efforts dans l’intelligence artificielle, et mais aussi les embauches afin de constituer une équipe de choc. Pour preuve, l’entreprise vient d’embaucher John Giannandrea, l’ancien directeur de l’intelligence artificielle et de la recherche chez Google.

Son rôle sera bien entendu de mettre à profit ses compétences dans l’IA et le machine learning mais cette fois pour le compte d’Apple. Après 10 ans chez Google, aussi très investi dans ces domaines, John rendra compte de son travail directement à Tim Cook, lequel a d’ailleurs envoyé un email à ses employés pour les avertir de son arrivée : « Notre technologie doit être imprégnée des valeurs qui nous chérissons tous. John partage notre engagement envers la protection de la vie privée et notre approche réfléchie, car nous rendons les ordinateurs encore plus intelligents et plus personnels ».

Apple vient ainsi de réaliser une belle recrue pour l’avenir de ses produits et l’intelligence artificielle, un domaine où l’entreprise à encore quelques lacunes face à son principal concurrent qu’est Google.