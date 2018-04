Apple serait trop offensive pour attirer de nouveaux clients Apple Pay

Selon plusieurs experts dans le domaine, l’interface utilisateur iOS dédiée à Apple Pay pourrait être considérée comme anticoncurrentielle.

Dans le cas où Apple Pay n’est pas configuré lors de la première mise en route d’un iPhone, un badge rouge apparaît sur l’icône Réglages pour rappeler aux utilisateurs d’activer le service de paiement sans contact. Ce type de choix est très proche d’un « comportement antitrust ». Ce badge rouge force en effet l’utilisateur à ouvrir les paramètres d’iOS et à afficher l’avertissement l’invitant à ajouter une carte sur Apple Pay. Roger Kay de Endpoint Technologies Associates assimile ce comportement à celui de Microsoft dans les années 90 avec Internet Explorer qui était préinstallé sur toutes les machines Windows.

Pourtant, Apple indique dans ses règles dédiées aux développeurs tiers de minimiser les badges de notification et de les utiliser uniquement pour « présenter des informations essentielles et des modifications importantes au contenu de l’application ». Apple ne semble pas appliquer sa propre règle, d’autant que de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas forcément activer Apple Pay, et trouvent ce badge plus qu’énervant.