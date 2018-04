Autonomie : le Samsung Galaxy S9 ne fait pas le poids face à l’iPhone

Ces derniers jours, plusieurs tests ont été publiés confirmant les craintes de nombreux utilisateurs qui ont craqué pour les nouveaux Samsung. Le Galaxy S9 a moins d’autonomie que les appareils concurrents.

Dans une série de tests sur le terrain, il est apparu que la batterie du Galaxy S9 a une durée moyenne de 7 heures et 23 minutes, soit moins que les 8 heures et 22 minutes du Galaxy S8. Même, l’iPhone X et le LG V30 atteignent respectivement 8h41 et 9h24.

Le principal problème serait dû au nouveau processeur Exynos 9810, qui offrirait de meilleures performances que le précédent 8896 monté sur le S8, mais au détriment de l’autonomie. De plus, plusieurs experts confirment que Samsung souhaitait se comporter avec plus de prudence quant à la capacité de la batterie et à son autonomie, pour éviter les problèmes d’explosion du Galaxy Note 7. En ce sens, Samsung ne voulait pas exagérer l’optimisation de l’algorithme qui gère la performance et la batterie -c’est pourquoi l’autonomie n’est pas au niveau des smartphones concurrents, ni même des précédents Galaxy.

Après une première phase de tests à grande échelle, Samsung peut néanmoins décider de lancer une mise à jour logicielle permettant d’optimiser la durée de vie de la batterie sur le Galaxy S9.

Même sur le plan matériel, il semble que le processeur Exynos 9810 gaspille beaucoup trop d’énergie, plus qu’il ne le devrait, même lorsqu’il n’est pas réellement sollicité. Malheureusement, peu de choses sont possibles pour améliorer la situation, pas même une mise à jour logicielle.

Cela confirme que des entreprises comme Apple ont réussi à effectuer une optimisation adéquate entre le logiciel, la batterie et le processeur.