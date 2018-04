Apple continue de travailler sur des panneaux microLED

Selon DigiTimes, Apple a considérablement accru ses efforts pour développer des panneaux microLED destinés d’abord à l’Apple Watch puis à l’iPhone.

Les nouvelles rumeurs parlent d’une équipe Apple spécialement créée pour développer des panneaux LED petits et grands. Le soutien à la réalisation de ces dalles viendrait directement de TSMC, qui travaille avec Apple depuis des années.

Ces écrans microLED seraient d’abord testés sur Apple Watch puis, si tout se passe bien, ce sera au tour des futurs iPhone. Il n’est même pas exclu qu’ils arrivent sur les MacBook et MacBook Pro. La source parle même d’une possible utilisation dans le dispositif de réalité augmenté (Lunettes AR ?) qu’Apple développerait actuellement à Cupertino.

Les écrans micro LED pour Apple Watch pourraient entrer en production au second semestre 2018 ou 2019, tandis que le grand panneau ne serait prévu qu’en 2020.

Cette nouvelle technologie d’affichage, beaucoup plus complexe que celle utilisée pour produire des panneaux OLED modernes, permettra non seulement aux appareils d’être plus lumineux et moins exigeants en termes d’énergie mais aussi plus fins. Avec plus de liberté offerte par un processus de conception créé en interne, Apple sera également en mesure d’affiner toutes les fonctions d’affichage, telles que la précision des couleurs.