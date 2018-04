Fortnite est maintenant disponible sur iOS sans invitation

Après une première phase sur invitation, l’excellent Fortnite Battle Royale est maintenant disponible pour tous les utilisateurs et sans aucune limite. Il n’est plus question d’attendre l’invitation du studio Epic Games, comme cela a été le cas au lancement du jeu sur l’App Store.

« La version mobile de Fortnite est identique au jeu en JcJ à 100 joueurs disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Mac : même carte, même système de jeu, mêmes mises à jour hebdomadaires. Construisez votre fort et battez-vous pour être le dernier survivant. Faites équipe avec vos amis, qu’ils soient à l’autre bout du monde ou dans la même pièce ! »

 

Dans ce jeu, vous pouvez participer à des missions individuelles avec trois autres joueurs qui coopèrent sur des cartes générées au hasard pour collecter des ressources, construire des fortifications autour d’objectifs défensifs, protéger les survivants et faire des armes et des pièges pour lutter contre les zombies. Les joueurs reçoivent des récompenses à travers ces missions pour améliorer leurs personnages.

La version iOS a le même gameplay, les mêmes cartes et les mêmes contenus mis à jour périodiquement que la version PC et console. Le jeu nécessite une connexion Internet et iPhone 6S / SE, Mini iPad 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad avec iOS 11 en 2017 ou plus tard.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store