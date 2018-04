Apple Pay est désormais intégré aux cartes de transport à Beijing et Shanghai

Peu après la sortie d’iOS 11.3, Apple a commencé à implémenter l’intégration d’Apple Pay dans les cartes de transport à Pékin et Shanghai. Grâce à cette nouveauté, tous ceux qui voyagent en transports en commun, tant à Pékin qu’à Shanghai, pourront utiliser Apple Pay pour payer leurs cartes de transit. Le déploiement vient de commencer et devrait être achevé dans quelques semaines. Avec ces cartes de transit, vous pouvez accéder au métro et aux bus locaux, en payant tout à l’aide d’Apple Pay.

Il suffira donc d’utiliser l’iPhone ou l’Apple Watch pour embarquer de manière simple et rapide, en approchant l’appareil aux lecteurs NFC. Toutes les données de paiement sont synchronisées avec un serveur central. Ainsi, en cas de panne de courant ou de problèmes techniques, le contrôleur peut toujours effectuer une vérification.