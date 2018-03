La nouvelle section Clips vidéo arrive sur Apple Music avant iOS 11.3

L’une des nouveautés annoncées d’iOS 11.3 est la section Clips video sur Apple Music, mais bonne nouvelle, Apple l’a activé pour un grand nombre d’abonnés depuis quelques heures.

Pour accéder à cet l’onglet, il suffit d’aller sur « Explorer » là où Apple a ajouté tous les clips musicaux. De là, vous pouvez voir les vidéos recommandées par Apple, les plus vues, celles récemment insérées, celles au premier plan, entre autres. Il existe également de véritables playlists, ainsi qu’une section de vidéos basées par genre, ainsi que des fonctionnalités exclusives telles que le clip « Stop Me from Falling » de Kylie Minogue.

Le contenu sera constamment mis à jour directement par le personnel d’Apple, et les utilisateurs peuvent à tout moment créer leurs propres playlists de clips vidéo. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile sur Apple TV, pour trouver vos vidéos musicales préférées plus facilement.

