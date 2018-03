Nouveaux jeux iOS : Candleman, MARVEL Strike Force, Lost Horizon 2 et plus

En ce jeudi 29 mars, les développeurs et les studios ont encore frappé en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Candleman, MARVEL Strike Force, Lost Horizon 2 et plus.

Candleman

Candleman : 3,49€

Si vous êtes une bougie qui ne peut brûler que pendant 10 secondes, dans le monde sombre infiniment, choisiriez-vous de vous brûler à mort? Ou pour éclairer les ténèbres et chercher l’espoir?

OVIVO

OVIVO : 2,99€

Ovni vidéoludique regorgeant d’illusions et de messages cachés, OVIVO est un jeu de plateforme envoûtant qui offre un gameplay insolite bercé par la douce simplicité du noir et du blanc.

Orbital 1

Orbital 1 : Gratuit

CONDUISEZ VOS UNITÉS AU STADE et détruisez la flotte de votre adversaire. Triomphez dans cette compétition d’action et de stratégie désignée entièrement en 3D qui vous fournira la meilleure expérience de jeu.

MARVEL Strike Force

MARVEL Strike Force : Gratuit

Réunissez héros et ennemis jurés et savourez l’action haletante et les superbes graphismes de MARVEL Strike Force en accès gratuit sur mobile et tablette. La Terre est attaquée, et les super-héros et vilains doivent s’unir pour la défendre ! Formez votre unité d’élite et menez l’assaut avec Spider-Man, Docteur Strange, Groot, Rocket Raccoon, Loki, Elektra, Captain America, Iron Man et d’autres dans cette bataille stratégique contre une menace inconnue. Parés au combat ! Constituez votre équipe et préparez-vous à défendre la Terre !

Lost Horizon 2

Lost Horizon 2 : 5,49€

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Fenton Paddock a affronté les nazis pour obtenir une puissante relique ancienne dans les montagnes du Tibet. Alors que la Guerre froide a les superpuissances dans le monde, l’ancien pilote de la Royal Air Force doit faire face au plus grand défi de sa vie mouvementée : Allez au-delà du rideau de fer et sauver sa famille…

R.B.I. Baseball 18

R.B.I. Baseball 18 : 7,99€

R.B.I. Baseball 18 entre dans une nouvelle ère ! Au programme : modes Franchise, joueurs remodélisés, stades MLB et interface hors-norme. Nouveau mode Franchise : dirigez votre équipe MLB préférée ! Réalisez des trocs, obtenez des agents libres ou rappelez des débutants sur plusieurs saisons.

Pocket Rockets!

Pocket Rockets! : Gratuit

Volez des fusées à travers des parcours dangereux et des défis dans ‘Pocket Rockets!’. Il suffit de toucher à gauche ou à droite de l’écran pour pousser la fusée autour du parcours. Collecter des pièces, débloquer des roquettes et ne pas manquer de carburant!

Umiro

Umiro : 3,49€

Huey et Satura sont perdus dans le monde incolore d’Umiro, incapables de se rappeler comment ils sont arrivés dans cet endroit étrange. Aidez ces deux intrépides amis à se diriger dans des labyrinthes éprouvants et des paysages énigmatiques, afin de récupérer les cristaux sacrés qui rendront la vie à Umiro et la mémoire aux deux compagnons.

AR Toys: Playground Sandbox

AR Toys: Playground Sandbox : Gratuit

Ce n’est pas un jeu avec des niveaux ou des missions. Construisez simplement votre monde virtuel, jouez avec des voitures RC et fuyez la police.

Fliplomacy

Fliplomacy : 2,29€

En tant que diplomate, il est de votre devoir de rétablir la commande. Chaque pas que vous faites, peut vous faire gagner des amis et en retourner contre vous. Vous devez uniformiser le conseil. Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Old Man’s Guilt

Old Man’s Guilt : 1,09€

Old Man’s Guilt est un jeu de réflexion. Résolvez des énigmes simples et évitez les pièges. Focus sur l’histoire du vieil homme d’une île inconnue. Divers environnements assurent que ce n’est jamais un moment ennuyeux. Vous découvrirez à la fin de l’île pourquoi le vieil homme devait venir ici.