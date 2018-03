Everyone Can Code : Apple ouvre un centre de formation pour les enseignants de Chicago

Apple a annoncé la création prochaine d’un centre d’excellence au Lane Tech College de Chicago, qui servira de centre pour les enseignants des écoles publiques de la ville qui souhaitent apprendre et enseigner les sujets du programme « Everyone Can Code » d’Apple.

Ce centre sera mis en œuvre en collaboration avec la Northwestern University, où les enseignants peuvent organiser leurs cours sur la programmation avec Swift. Les enseignants acquerront de l’expérience avec le programme Everyone Can Code, conçu pour aider les étudiants à créer des applications et à tirer parti des opportunités d’affaires de l’App Store.

En plus des sessions d’apprentissage professionnel gratuites, les enseignants auront également accès à des opportunités de coaching et de mentorat au sein de l’école pour s’assurer qu’ils sont à l’aise d’enseigner les sujets couverts par l’ensemble du programme Everyone Can Code. nécessaire, même matériel.

David Son, doyen de la Northwestern School of Education and Social Policy à Chicago, a déclaré :

« Nous travaillons pour amener les missions de recherche, d’enseignement et de service de Northwestern dans nos communautés locales pour améliorer les vies dans nos villes de Chicago, Evanston et au-delà. En travaillant avec des entreprises visionnaires comme Apple et des experts de l’éducation dans les écoles publiques de Chicago, nous avons l’opportunité de faire quelque chose d’important et de nouveau à Chicago et dans le monde. »

Cet effort est le prolongement d’une collaboration entre Apple et Chicago visant à offrir des possibilités d’enseignement du code à près de 500 000 étudiants de la ville.