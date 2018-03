Accès simplifié sans identifiant Apple pour les enseignants et les étudiants ?

Pendant quelques minutes, sur le site australien d’Apple sont apparues des indications sur une méthode appelée « expérience d’accès simplifiée ». La page a été publiée par erreur, mais pourrait anticiper une nouvelle innovation chez Apple.

Selon Apple, cette « expérience d’accès simplifiée » permettra aux enseignants et aux étudiants « d’accéder depuis un iPad, Mac, iCloud, iTunes U et Classbook » avec leurs comptes Google ou Microsoft existants, sans avoir besoin d’un identifiant Apple.

Cette innovation devrait arriver à la fin de l’année et vous permettra d’utiliser Apple School Manager même sans un identifiant Apple ID, mais en utilisant Google G Suite for Education ou Microsoft Azure Active Directory. Grâce à cette connexion simplifiée, les enseignants et les étudiants peuvent gérer leurs comptes et leurs cours beaucoup plus facilement.

On ne sait pas si cette fonctionnalité sera mise en œuvre dans le monde entier ou dans certains pays seulement. En attendant, Apple a supprimé toutes les mentions de cette fonctionnalité de son site Web australien.