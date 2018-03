Google rachète le moteur de recherche GIF Tenor

Google vient de faire l’acquisition de la plateforme GIF Tenor, incluant le clavier GIF Keyboard dont l’objectif est de faire évoluer son moteur de recherche d’images.

Tenor continuera à fonctionner comme une marque distincte sous Google. Ainsi, quand vous utiliserez Tenor ou l’un des nombreux services et applications mobiles de Google, vous pouvez vous attendre à voir plus de GIF à l’avenir.

« Lorsque nous avons lancé Google Images, nous nous sommes attachés à faciliter la recherche de photos et d’images sur le Web. Mais à mesure que le Web évoluait et que les appareils mobiles changeaient la façon dont les gens effectuent leurs recherches, la façon dont les gens utilisent Google Images a également changé. La plupart des gens utilisent maintenant Google Images pour trouver plus d’informations sur un sujet, et pour les aider à communiquer et à s’exprimer. Par exemple, nous voyons des millions de recherches de GIF chaque jour. »

Grâce à la bibliothèque de Tenor, Google explique que cela aidera les utilisateurs à trouver plus facilement le bon contenu. Le contenu de recherche a actuellement un filtre GIF dans sa barre d’outils. D’autres services Google pourrait aussi bénéficier de Tenor tels que le clavier Gboard, Allo et Android. Google pourrait également signer des partenariats avec les grands studios de cinéma et les chaînes de télévision.

« Nous sommes impatients d’investir dans leur technologie et leurs relations avec des partenaires de contenu et d’API. Donc, que vous utilisiez le clavier Tenor ou l’un de nos autres produits, vous pouvez vous attendre à en voir beaucoup plus dans le futur. », a déclaré Google.