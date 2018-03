Obtenez Gratuitement votre licence EaseUS MobiMover – logiciel de sauvegarde et synchronisation pour iOS

L’éditeur EaseUS propose jusqu’à demain 2000 licences gratuites de son logiciel EaseUS MobiMover, conçu pour sauvegarder ou transférer vos données entre iPhone/iPad et ordinateur ou entre deux appareils iOS (iPhone ou iPad).

Bien plus simple d’utilisation qu’iTunes, EaseUS MobiMover est sans nul doute un logiciel à avoir sur sa machine. Grâce à lui, vous vous éviterez bien des peines souvent rencontrées sur iTunes, et surtout la gestion de vos fichiers entre appareils sera effectivement plus confortable. Et on vous parle en connaissance de cause !

Normalement vendu 36,95€, EaseUS permet aux 2000 premiers chanceux de repartir avec une licence gratuite. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site officiel d’EaseUS et de partager l’info sur vos réseaux sociaux.

Une fois que vous aurez aimé leur page Facebook ou suivi sur Twitter, il vous sera demandé de « Revérifier votre compte Facebook ou Twitter » après avoir cliqué sur l’étape suivante. À ce moment là, vous saisissez votre nom du compte FB ou Twitter pour confirmer. Vous verrez alors apparaître une fenêtre contenant deux liens et deux licences pour EaseUS MobiMover, respectivement pour Windows et Mac. Vous n’aurez plus que lancer le téléchargement, et à entrer votre licence gratuite depuis le logiciel.

L’offre est valable jusqu’au 29 mars 2018, et est limitée à 2000 licences gratuites.