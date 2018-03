Apple enflamme les prix des Magic Keyboard / Mouse 2 / Trackpad 2 gris sidéral vendus séparément

Bonne et mauvaise nouvelle ce soir chez Apple. Les Magic Keyboard, Magic Mouse 2 et Magic Trackpad 2 gris sidéral sont désormais disponibles à la vente séparément. C’est une bonne chose en soi, pour ceux qui veulent profiter de ce coloris, mais un peu moins quand on voit la facture.

Normalement vendus qu’avec l’iMac Pro gris sidéral, les clients peuvent maintenant les acheter individuellement mais il faudra s’acquitter de 20 à 30€ de plus que la version traditionnelle. Ainsi, le Magic Keyboard gris sidéral est vendu 169 €, 119 € pour la Magic Mouse 2 et 169 € pour le Magic Trackpad 2. Clairement, Apple s’est enflammée au niveau des prix, et pourtant, il y a de grandes chances qu’ils se vendent.

Si vous êtes malgré tout intéressé, sachez qu’Apple les propose déjà à la commande, et annonce une livraison à compter du 29 mars.