Spotify prévoit 92 à 96 millions d’abonnés d’ici la fin de l’année

Dans ses prévisions financières récemment publiées, Spotify déclare que d’ici la fin de 2018, le service de streaming comptera entre 92 et 96 millions d’abonnés payants.

À titre de comparaison, Apple Music compte actuellement environ 36 millions d’abonnés payants. Si Spotify pense atteindre jusqu’à 96 millions d’ici décembre 2018, la définition d ‘« utilisateur premium » de Spotify est assez large :

« Nous définissons les abonnés Premium pour tous les utilisateurs qui ont terminé leur inscription à Spotify et qui ont activé un mode de paiement pour un service Premium. Nos abonnés premium incluent tous les comptes enregistrés dans notre plan familial. Notre forfait familial comprend un abonné principal et jusqu’à cinq comptes secondaires supplémentaires, ce qui vous permet d’avoir jusqu’à six abonnés avec un seul forfait. Les abonnés Premium incluent les abonnés qui sont dans un délai de 30 jours après leurs frais d’abonnement. »

Bien que le nombre d’abonnés attendu soit très élevé, il représenterait un ralentissement par rapport à la croissance récente, avec un pourcentage compris entre 20 et 30% (contre 39% en 2017).

La société continue à prévoir une perte d’exploitation également en 2018, avec un chiffre compris entre 230 et 330 millions d’euros.