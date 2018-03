Foxconn vient d’acquérir Belkin, Linksys et Wemo

Foxconn vient d’annoncer le rachat de Belkin, et de ses filiales Phyn Linksys et Wemo pour un montant de 886 millions de dollars. Le groupe taïwanais est connu pour être le principal fournisseur d’Apple depuis de nombreuses années.

Cette acquisition s’inscrit dans la logique de Foxconn et devient ainsi un leader mondial de l’électronique grand public : « Tirant parti de la force de Belkin dans les capacités de recherche et développement et du canal des produits de consommation, FIT devrait exploiter davantage les accessoires haut de gamme et le marché de la maison intelligente. La transaction alimenterait également la croissance du portefeuille de marques et de produits de Belkin et soutiendrait de nouveaux investissements dans la recherche et le développement et l’ingénierie afin d’étendre la présence de FIT et de Belkin aux États-Unis et aux principaux marchés mondiaux. »

« FIT est ravi d’acquérir Belkin et ses capacités dans l’espace des produits de grande consommation », a déclaré Sidney Lu, PDG de FIT. « En intégrant les capacités et les solutions de pointe de Belkin à FIT, nous prévoyons enrichir notre portefeuille de produits grand public haut de gamme et accélérer notre pénétration dans la maison intelligente. »

« Cette initiative va accélérer notre vision de la technologie qui rend la vie des gens du monde meilleur, plus pratique et plus épanouissante. Je suis ravi de porter notre portefeuille de marques de Belkin, Linksys, Wemo et Phyn vers de nouveaux sommets », a déclaré Chet Pipkin, PDG et fondateur de Belkin International. « Nous constatons d’importantes synergies avec FIT, notamment en tirant parti de sa capacité de fabrication de classe mondiale pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la compétitivité de Belkin. La transaction nous permet également d’avoir accès à plus de ressources pour investir dans nos employés et pour rechercher activement des occasions sur le marché. »

Belkin prévient que sa marque et ses autres marques continueront de fonctionner à l’identique mais elles seront désormais sous la coupe de Foxconn. Le PDG et fondateur, M. Pipkin et son équipe de direction vont également rejoindre l’équipe de direction de FIT.