Lisa Gruwell de Wikipedia accuse Apple et Amazon d’utiliser le service sans payer

Lisa Gruwell, directrice des recettes chez Wikipedia a déclaré que les entreprises qui prennent des données sur la plateforme sans donner un seul dollar pourraient être considérées comme coupables d’exploitation.

Lisa Gruwell explique que plusieurs assistants virtuels utilisent Wikipédia pour fournir des réponses à leurs utilisateurs, mais alors que Google a toujours fait des dons importants, Apple et Amazon ne l’ont jamais fait.

Wikipedia permet aux entreprises d’utiliser leur service pour répondre aux requêtes des utilisateurs, mais Lisa estime que cela implique la responsabilité de retourner quelque chose en termes de dons :

« Notre contenu est là pour être utilisé. Il est librement autorisé sous licence libre pour une raison spécifique. En même temps, c’est comme l’environnement. Il est là pour être utilisé, mais il n’est pas là pour être exploité. Nous avons besoin d’entreprises qui utilisent notre contenu pour nous payer d’une manière ou d’une autre.

Dans le cas d’Alexa et Siri, notre contenu est médiatisé. Wikipedia fonctionne parce que les gens peuvent aider à mettre à jour, créer et modifier des informations. De plus, une fois par an nous demandons à nos utilisateurs sur le site de faire un don. Lorsque les utilisateurs accèdent aux informations de Wikipedia via Alexa ou Siri, ils ne peuvent en aucun cas recevoir le message de demande de don et ne peuvent donc pas contribuer même avec un dollar. »

Amazon ne donne rien, alors qu’Apple le fait uniquement en activant les dons directs des employés, qui l’an dernier s’élevaient à 50 000 $. Google, en revanche, a fait don d’environ un million de dollars au cours de la même période.