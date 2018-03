Les services Apple continuent de stimuler les revenus de l’entreprise

Le chiffre d’affaires des Services Apple progresse à un rythme de plus en plus rapide et devrait être le principal accélérateur du CA de la société dans un futur proche, selon Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley.

Huberty affirme qu’au cours des cinq prochaines années, la croissance du chiffre d’affaires des services contribuera à plus de 50% de la croissance totale des revenus chez Apple. Au cours de la même période, l’iPhone ne représentera que 22% de la croissance du chiffre d’affaires, bien qu’au cours des cinq dernières années, il ait représenté jusqu’à 86% de cette voix.

Au cours des dernières années, la catégorie des services Apple a établi plusieurs records de chiffre d’affaires trimestriels en raison de sa croissance rapide. Cela été le cas au premier trimestre de 2018 où les services ont généré 8,5 milliards de dollars, soit une hausse de 18% d’une année sur l’autre.

La catégorie de service comprend l’iTunes Store, l’App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay et AppleCare. Selon Huberty, le chiffre d’affaires des Services est d’environ 30 dollars par appareil, contre 25 dollars il y a deux ans.