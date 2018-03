Découvrez le gameplay d’Oceanhorn 2 dans une nouvelle bande-annonce

Le studio Cornfox & Bros. a dévoilé la vidéo de gameplay d’Oceanhorn 2, qui n’est autre que la suite d’Oceanhorn premier du nom, un excellent jeu que beaucoup comparent au célèbre et intemporel Zelda.

Cette démo déjà présentée au GDC 2018 permet aujourd’hui de se faire une meilleure idée sur l’aspect général du jeu. Et pour être franc, le studio semble avoir encore réalisé ici un titre d’exception que beaucoup de joueurs attendent désormais avec impatience. Bien qu’Oceanhorn 2 soit toujours en développement, ces images montrent des scènes tirées d’une partie jouée depuis un iPhone 7 Plus, le résultat est impressionnant sur le plan graphique :

 

Cette bande-annonce apporte déjà quelques informations à son sujet : Arcadia est en danger, menacée par le puissant et vicieux sorcier Mesmeroth et son armée sombre. De plus, nous pouvons également voir trois nouveaux héros intrépides, l’un déjà vu dans le premier titre, mais toujours sans nom.

Pour l’heure, le studio ne donne pas de sortie, mais il n’est pas impossible qu’elle ait lieu avant la fin de l’année. Reste plus qu’à patienter en attendant dans savoir plus à ce sujet.