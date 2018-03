Shadowgun Legends est maintenant disponible dans le monde entier sur iOS et Android

Le studio MADFINGER a enfin relâché le très attendu Shadowgun Legends. Le FPS est disponible dans le monde entier aussi bien sur iOS que sur Android.

Après Shadowgun et Shadowgun: Deadzone, Legends promet de l’action, des mécanismes RPG, des éléments PvP supplémentaires, le tout dans plus de 200 missions. Et pour que votre expérience soit encore plus incroyable, vous trouverez 500 armes à collecter et plus de 1000 pièces d’armure différentes permettant de personnaliser votre look et vos statistiques.

 

« Dans le monde futuriste de Shadowgun Legends, l’humanité est attaquée par des extraterrestres surpuissants. Sa dernière ligne de défense sont les légendaires Shadowguns. Vous incarnez une recrue au potentiel infini qui pourrait bien inverser la tendance de cette guerre. Alors qu’attendez-vous ? Rejoignez le combat et montrez à la galaxie à qui elle a affaire ! »

Bien sûr, ce nouveau FPS a droit à ce qu’il se fait de mieux en matière de graphismes, avec tous les effets de bloom et de particules, le résultat est juste magnifique.

› Télécharger Shadowgun Legends gratuitement sur l’App Store