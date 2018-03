Greg Joswiak (Apple) : les nouveaux jeux iOS offrent une qualité égale aux consoles

Dans une récente interview, le vice-président du marketing des produits chez Apple, Greg Joswiak, a déclaré que la qualité des jeux sur iPhone et iPad atteignait maintenant celle des jeux sur console.

Joswiak a pris comme exemple deux titres tout juste sortis sur l’App Store, à savoir Fortnite et PUBG : « La génération actuelle de jeux pour iOS peut être comparée à celle des consoles. Les derniers titres ont non seulement un gameplay similaire à celui de leurs homologues, mais comme dans Fortnite, ils vous permettent également de jouer en mode multiplateforme avec les joueurs sur consoles et sur PC. »

Il est vrai qu’aujourd’hui, la plupart des jeux pour iPhone sont faits pour se décontracter, avec des titres certes amusants mais souvent dédiés à une catégorie de « hit and run ». Seulement, la situation a changé ces dernières semaines, avec des développeurs qui comprennent le potentiel de l’iPhone et de l’iPad sans que les titres des consoles en pâtissent lors de leur portage sur l’App Store.

« Chaque année, nous sommes en mesure d’amplifier et d’améliorer la technologie que nous proposons aux développeurs », a déclaré

Les consoles sont généralement mises à niveau tous les quatre ans ou plus, ce qui signifie que les périphériques tels que les PC et les iPhones peuvent atteindre et dépasser le matériel de la console vers la fin de leur cycle, ce qui augmente le potentiel de nouvelles expériences de jeu. .

Joswiak a noté qu’iOS est un objectif principal pour les développeurs de jeux par rapport à Android : « Avec iOS, nous apportons aux développeurs une base de clients très homogène, où 90% des appareils disposent de la dernière version d’iOS. Cela signifie que les développeurs peuvent tirer le meilleur parti des dernières technologies sans aucune limitation. »

À la lumière de ces déclarations, une vidéo qui compare Fortnite pour Xbox One X avec la version iPhone convient parfaitement :

 

De l’écran de menu aux premiers instants du jeu, les deux versions ne montrent pas de différences substantielles, bien que la Xbox One X soit la console la plus puissante sur le marché. Bien sûr, certaines graphismes ne sont pas au niveau le plus élevé sur la version mobile de Fortnite développée par Epic Games, mais le résultat reste fidèle à de nombreux endroits.

Les différences deviennent plus évidentes seulement quand vous mettez le deux versions côte à côte, particulièrement dans certaines dynamiques comme lors de la présence de pluie. Cependant, ces différences ne sont pas aussi évidentes qu’on pourrait s’y attendre.