Apple s’exprime sur les nouveautés de Swift 4.1

Les membres de l’équipe Swift Core d’Apple ont fait une apparition spéciale dans le podcast Swift Unwrapped pour discuter des améliorations apportées par Swift 4.1 et de la façon dont la société étend ses efforts pour impliquer la communauté des développeurs.

Doug Gregor, travaillant sur le compilateur Swift, et Ben Cohen, qui gère les versions des bibliothèques standards de Swift, ont parlé des améliorations apportées par Swift 4.1, et comment Apple voit l’avenir concernant l’excellente relation entre la société et les développeurs.

La documentation Swift 4.1 explique que les développeurs peuvent coder de manière flexible, en utilisant des fonctions réutilisables avec tout type d’application, en fonction des besoins définis par l’utilisateur : «…vous pouvez écrire du code qui permet d’éviter les doubles emplois, tout en exprimant son intention d’une manière claire et abstraite ».

Les développeurs ont noté que la bibliothèque standard Swift a été conçue dès le départ pour bénéficier des améliorations prévues et génériques, vous permettant « d’éliminer d’énormes portions de code […] nos objectifs Swift sont ambitieux : nous voulons une programmation simple même pour des applications complexes ».

La première version bêta Swift 4.1 a été publiée dans le cadre de Xcode 9.3 et iOS 11.3 bêta, la version finale sera probablement publiée d’ici la fin du mois. Le binaire Swift 4.1 n’est pas compatible avec 4.0, mais est conçu pour être une mise à jour compatible avec la source, ce qui signifie que le code existant doit être compilé avec le compilateur Swift 4.1.

Swift 4.1 apporte également des améliorations à Swift Package Manager et à Swift sur Linux, en plus des « améliorations générales de la qualité » au compilateur et à la bibliothèque standard.