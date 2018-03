Bug iOS 11 : Siri arrive à lire les messages de l’écran de verrouillage, même ceux cachés !

Un énième bug dans iOS 11 a été mis en lumière par le site brésilien Mac Magazine lequel explique que Siri est en effet en mesure de lire les messages depuis l’écran de verrouillage, même si l’utilisateur a activé l’option pour cacher les aperçus.

Plus grave encore, ce bug est présent dans iOS 11.2.6 mais également sur les bêtas d’iOS 11.3 actuellement entre les mains des développeurs, et dont la version finale ne devrait d’ailleurs plus tarder. Apple est au courant de ce bug, mais reste à savoir si ses développeurs proposeront un correctif dans la version finale d’iOS 11.3 ou s’il faudra attendre une future mise à jour corrective.

Seule l’application iMessage est épargnée par ce problème, seules les autres notifications sont concernées. Précisons que l’iPhone X est touché par le bug tout comme les autres iPhone sous iOS 11.2.6 minimum.

De fait que ce n’est pas le premier bug sur iOS 11, êtes-vous toujours aussi emballé par ce firmware ?