Apple lance la nouvelle collection printemps des bracelets Apple Watch

Apple a lancé une série de nouvelles sangles à temps pour le printemps 2018. Parmi celles-ci, il y a aussi de nouvelles couleurs pour les collections Hermès et Nike Sport.

Les nouvelles couleurs concernent à la fois les bracelets en nylon tissé (où la bande blanche alterne avec la couleur), les boucles, et les sangles Sport, y compris une nouvelle couleur noire et blanche pour le modèle Nike. Apple a également lancé les trois nouvelles couleurs en cuir bleu cosmos, fuchsia et aubergine, en plus de la version noire du bracelet Hermès.

› Consultez la nouvelle collection sur le site d’Apple.