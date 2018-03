HomeKit au cœur du nouveau magasin John Lewis à Londres

Le détaillant britannique John Lewis s’apprête à ouvrir un nouveau bureau de 21 000 mètres carrés dans le centre commercial Westfield à Londres. La particularité de la structure est que les clients peuvent vivre une expérience complète avec les accessoires HomeKit.

Dans les boutiques Apple, de petits espaces sont déjà disponibles pour montrer tout le potentiel de HomeKit, mais dans celui de John Lewis, il sera possible de vivre une véritable expérience domestique complète.

John Lewis s’est associé pour l’occasion à Apple afin d’exhiber les nombreux produits destinés à rendre une maison plus intelligente, et que les utilisateurs peuvent contrôler avec une seule application et un seul système de contrôle : Apple HomeKit. Dans un environnement familial recréé dans le magasin, les clients peuvent utiliser Siri et gérer la démo depuis un iPhone et un iPad pour contrôler n’importe quel accessoire, comme pour éteindre la lumière, baisser les volets, jouer de la musique, allumer le chauffage et bien plus encore.