Station F : une conférence organisée par Apple prévue le 23 mars sur Paris

C’est à la Station F, l’incubateur créé par Xavier Niel, qu’aura lieu la prochaine conférence organisée par Apple où sont invités les développeurs. Nous avons reçu un mail en ce sens, nous précisant que l’évènement se déroulera le 23 mars prochain.

Apple jobs précise également qu’il s’agit d’un atelier spécial pour « apprendre à créer des applications étonnantes pour les plates-formes Apple et à tirer le meilleur parti de votre présence sur l’App Store. Après l’atelier, vous aurez l’occasion de parler avec des experts d’Apple et d’autres participants. » L’atelier dure 2h, et s’en suivra une session de questions-réponses.

Malheureusement, tous les développeurs de la place de Paris ne pourront pas y participer. Il faut avoir reçu une invitation par mail ou encore s’être inscrit avant à cette adresse. La conférence aura donc lieu à la Station F – Incubateur 55 Boulevard Vincent Auriol, Paris 75013.

Cet atelier permettra ainsi aux développeurs de recevoir une formation pour améliorer leurs applications ou encore pour présenter leur projet d’application. Ce rendez-vous sera également intéressant pour ceux qui veulent promouvoir de la meilleure façon leurs apps sur l’App Store.