Apple prépare une keynote pour le 27 mars !

Apple a envoyé une invitation à la presse pour un évènement prévu le 27 mars prochain qui se déroulera à Chicago. Bien que rien ne soit encore sûr, le carton d’invitation laisse supposer l’arrivée de nouveaux iPad / iPad Pro et même d’un Apple Pencil nouvelle génération.

L’éducation sera au cœur de cette conférence à en juger la mention en bas de l’invitation : « Join us to hear creative new ideas for teachers and students ». Cette keynote devrait également se concentrer sur l’apprentissage du code et plus précisément sur le langage Swift qu’Apple cherche à déployer de plus en plus dans les écoles.

Reste maintenant à savoir si de nouveaux iPad et Apple Pencil seront réellement à l’ordre du jour…ne nous emballons pas trop vite ! Il n’est pas exclu qu’Apple en profite pour annoncer le lancement officiel de l’AirPower et d’iOS 11.3.