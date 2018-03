Google Lens est maintenant disponible sur iPhone

Depuis aujourd’hui, Google Lens apparaît dans l’application Google Photos sur iOS, il s’agit d’un outil de recherche visuelle qui s’appuie sur un moteur IA et le Deep Learning.

Grâce à Google Lens, les utilisateurs d’iPhone peuvent créer un nouveau contact en visant une carte de visite, recevoir plus d’informations sur un point d’intérêt particulier et effectuer des recherches particulières à partir des objets visés avec l’appareil photo.

Google Lens est donc une extension des recherches Google et peut analyser ce qui se trouve dans une image pour fournir des actions pertinentes et des résultats de recherche. Par exemple, lors de l’analyse d’une image avec un numéro de téléphone ou une adresse, il fournira des suggestions pour appeler et obtenir des instructions.

Voici les autres caractéristiques :

Carte de visite : vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone ou l’adresse d’un contact.

Livre : vous pouvez obtenir des commentaires et d’autres détails sur le livre visé.

Point de repère ou bâtiment : plus de détails peuvent être obtenus.

Peintures dans un musée : vous pouvez obtenir des détails à ce sujet.

Une plante ou un animal : vous pouvez en apprendre plus sur cet animal particulier ou cette plante visée.

Un panneau d’affichage ou un événement : vous pouvez ajouter cet événement à votre calendrier.

De fait que le lancement de Google Lens sur Google Photos a débuté aujourd’hui, ces nouvelles fonctions arriveront progressivement chez tous les utilisateurs.

› Télécharger Google Photos gratuitement sur l’App Store