L’excellent Fortnite est maintenant disponible sur invitation

Epic Games a commencé à envoyer les invitations aux premiers inscrits qui veulent prendre part à l’aventure Fortnite.

Le studio précise au passage que « la version mobile de Fortnite est identique au jeu en JcJ à 100 joueurs disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Mac : même carte, même système de jeu, mêmes mises à jour hebdomadaires. Construisez votre fort et battez-vous pour être le dernier survivant. Faites équipe avec vos amis, qu’ils soient à l’autre bout du monde ou dans la même pièce ! »

 

Pour bien profiter du jeu, Epic Games informe les joueurs qu’ils doivent avoir au minimum un iPhone 6s, un iPad mini 4 / iPad Air 2 / iPad de 2017 ou encore un iPad Pro sous iOS 11. Une connexion internet est également requise -notez que le jeu pèse 2Go.

En revanche, tout le monde ne peut pas encore jouer à Fortnite, cela se fait seulement sur invitation ou encore en vous inscrivant à cette adresse, quand bien même le jeu est déjà disponible au téléchargement sur l’App Store.

Dès lors que vous aurez reçu le mail d’invitation de la part d’Epic Games, alors vous pourrez vous connecter et commencer à jouer. Sachez également que vous-même serez ensuite en mesure d’inviter d’autres personnes à rejoindre l’aventure.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store