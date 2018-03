David Kleidermacher, le chef de la sécurité d’Android : « Nous sommes plus sûrs qu’iOS »

Android est-il plus sécurisé que iOS ? Le chef de la sécurité d’Android a déclaré que le système d’exploitation mobile de Google a adopté des solutions qui le rendent plus sûr que la concurrence.

David Kleidermacher, responsable de la sécurité chez Android, a déclaré qu’avec les nouvelles solutions de sécurité adoptées en 2017, le système d’exploitation de Google est aussi sûr, sinon plus, qu’iOS : « La sécurité sur Android a fait un grand pas en avant en 2017, et beaucoup de nos solutions pilotent désormais l’ensemble de l’industrie. Je peux dire que maintenant Android est plus sûr que la concurrence en tant que système d’exploitation mobile. »

Kleidermacher admet néanmoins qu’il y a un problème particulier dans le timing : « Quand nous trouvons un bug important dans Android, nous devons envoyer le logiciel mis à jour à tous les fabricants qui vendent des téléphones Android et cela peut parfois prendre beaucoup de temps. Dans certains cas, la mise à jour n’est jamais publiée par le fabricant auquel elle a été envoyée. En outre, les utilisateurs d’Android peuvent facilement télécharger et installer des logiciels non officiels, sur lesquels nous avons très peu de contrôle. »

Sur ce point, il est garanti que Google recherche une série de solutions telles que Play Protect pour essayer d’identifier et supprimer des applications potentiellement dangereuses sur Android : « Apple peut fournir des mises à jour de sécurité directement sur l’iPhone et empêche les utilisateurs d’obtenir des applications en dehors de l’App Store. Mais Android ne se dirige pas vers le modèle Apple. Nous nous occupons plutôt de ces problèmes pour réajuster la sécurité des téléphones Android. En d’autres termes, même si Android n’a pas été conçu à l’origine avec la sécurité comme priorité, il peut désormais être intégré à de nouvelles solutions. »

Enfin, le gestionnaire affirme que l’approche open source d’Android peut être plus sécurisée que le code source d’Apple : « En tant que projet global open source, Android dispose d’une communauté de développeurs qui identifie de manière collaborative les vulnérabilités les plus profondes et développe des corrections en un temps record. Cette communauté est beaucoup plus grande et plus efficace qu’un projet à code-fermé. »